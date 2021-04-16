АУТСОРСИНГ: ВЫСТРАИВАЕМ УЧЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ "ПОД КЛЮЧ"
Мы создаем, сопровождаем, развиваем отделы обучения под запросы бизнеса клиента.
Модель аутсорсинга позволит оптимизировать затраты на обучение персонала и повысить эффективность системы за счет экспертизы команды BTG с экономией времени и бюджета от 35% !
ПРИМЕРЫ ЗАПРОСОВ НА Аутсорсинг ОБУЧЕНИЯ
СфокусироватьСЯ НА ОСНОВНОЙ РАБОТЕ
Когда задачи связанные с обучением персонала не являются профильными для назначенных наставников/тренеров и конфликтуют с их основными обязанностями.
Оптимизировать бюджет
Когда затраты на содержание собственного учебного центра представляются нецелесообразными.
Сэкономить время
Когда у штатной команды нет готовых решений для внедрения прямо сейчас.
УВЕЛИЧИТЬ ГИБКОСТЬ КОМПАНИИ
Когда внутренней экспертизы недостаточно для решения всего комплекса задач, стоящих перед организацией.
ЧТО МЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ НА АУТСОРС
ПРОВедение обучения
Онлайн / офлайн тренинги
Онлайн / офлайн полевые сопровождения
Фасилитационные сессии
Workshop
Центры оценки
Срезы знаний
Обучение по продукту компании
УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ТРЕНЕРОВ И МЕТОДОЛОГОВ
Контроль исполнения стандартов
Координация работы
Развитие / сопровождение тренеров
Сертификация
Разработка обучения
Стратегия обучения
Стандарты работы
Учебные программы
Электронные курсы
Видеокурсы
Наполнение / обновление LMS платформы
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
КДП
Бухгалтерское сопровождение
Сопровождение командировок, аренды площадок
Сувенирная продукция: блокноты, ручки и т.д.
ИНТЕГРАЦИЯ С БИЗНЕСОМ
Участие во внедрении изменений
Участие в запуске продуктов
Мотивация на обучение
Кросс-функциональное взаимодействие между отделами
СБОР АНАЛИТИКИ И ОТЧЕТНОСТЬ
Предоставление необходимой отчетности в необходимых форматах
Сбор и обработка ОС из «полей».
в ЧЕМ ВЫГОДА КЛИЕНТА
Внутренний тренер VS Аутсорсинг обучения BTG
Внутренний тренер
Стоимость тренинг-дня: от 41 000 р. Время на проведение обучения: 10 тренинг-дней в месяц Экспертиза: выбранная тематика. Сопровождение: ограничено в период времени.
Дополнительные косвенные затраты и риски
ТРЕНЕР BTG НА АУТСОРСЕ
Стоимость тренинг-дня: от 27 000 р. Время на проведение обучения: от 16 тренинг-дней в месяц. Экспертиза: необходимая из всего набора BTG Consult. Сопровождение: регулируется необходимостью.
-35%
Снижение стоимости тренинг дня
Х 1,5
Минимальный рост скорости обучения целевой аудитории
24 / 7
Возможность проводить обучение в любой день и в любом регионе РФ
ГОРОДА ПРИСУТСТВИЯ ТРЕНЕРОВ BTG
Красноярск
Волгоград
Казань
Ростов-на-Дону
Хабаровск
Иркутск
Новосибирск
Уфа
Екатеринбург
Краснодар
Москва
Санкт-Петербург
Пермь
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Готовая инфраструктура
Подбор, адаптацию, управление сотрудниками, их развитие, сопровождение, координацию, КДП и бухгалтерию берем на себя.
Опыт реализации
Успешно реализуем обучение для более чем 2000 внутренних и внешних сотрудников.
Эксперты рынка обучения
На постоянной основе работаем с лидерами отраслей. NPS программ и тренеров выше 95%.
Стандарты работы
Деятельность команды стандартизирована и измерима. Тренеры сертифицируются на проведение программ.
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВАРИАНТ 1 РЕАЛИЗАЦИЯ ИМЕЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ВАРИАНТ 2 + СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ВАРИАНТ 3 + СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
Реализация обучения
Управление тренерами
Координация работы тренеров
Доработка текущих программ
Развернутая отчетность
Полевое сопровождение
Разработка/проведение региональных активностей
Разработка программ обучения
Регулярный срез знаний
Администрирование LMS
Адаптация профилей должностей
АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ
1. АНАЛИЗ
Цели проекта
Объем задач
Охват
Продолжительность проекта
2. ПОДГОТОВКА
Согласование условий
KPI/KRI проекта
Подписание договора, подбор команды
Разработка материалов
3. ПИЛОТ
Реализация активностей
Оценка эффективности
Внесение корректировок в процесс и материалы
4. Внедрение
Регулярная реализация проекта в полном объеме
Регулярная оценка эффективности
Корректировка работ и материалов
ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
ПРИМЕР 1.
Запрос: Необходима разработка и поддержание актуальности материалов, внедрение и сопровождение новой сервисной модели обслуживания в фирменной рознице компании на территории РФ и РБ. Численность более 1100 человек.
Решение:
Совместно с заказчиком определена сервисная модель.
Определены планы по разработкам и внедрению.
Определен объем ресурсов: 10 тренеров и 2 методолога.
Команда тренеров в среднем обучает по 820 человек в месяц.
3,7 млн. р.
Работа тренеров, включая агентскую комиссию в месяц.
1 млн. р. Разработка материалов, включая стоимость услуг методологов
ПРИМЕР 2.
Запрос: Необходимо регулярное обучение 850 внутренних сотрудников по 7 готовым программам заказчика.
Решение:
Определен объем ресурсов: 5 тренеров.
Команда тренеров в среднем обучает около 200 человек.
Команда тренеров регулярно дорабатывает тренинговые материалы на основе обратной связи от участников, представителей бизнеса и собственного опыта.
1,5 млн. р.
Работа тренеров, включая агентскую комиссию в месяц.
ПАКЕТ «СТАРТ»
В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ:
даем возможность выделить больше времени на развитие основной деятельности компании;
обучаем по программам, которые используют крупные игроки отрасли;
более низкая стоимость обучения в сравнении с внутренним тренером или привлеченным экспертом.
ДЛЯ КОГО: компании с объемом целевой аудитории для обучения от 10 до 50 человек. ФОРМАТ: онлайн и офлайн. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: от 4 тренинг-дней. АКТИВНОСТИ:
Проведение выбранных программ обучения.
Первичная и регулярная оценка знаний персонала.
Координация работы тренеров.
Развернутая отчетность по уровню развития необходимых компетенций сотрудников.
Персональный менеджер проекта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Создание индивидуальных учебных программ.
Открытые программы и курсы BTG.
Запросить стоимость
ПАКЕТ «БИЗНЕС»
В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ:
снижаем временные затраты на операционную деятельность для линейных менеджеров и менеджеров среднего звена;
обучаем по программам, которые используют крупные игроки отрасли;
более низкая стоимость обучения в сравнении с внутренним тренером или привлеченным экспертом.
ДЛЯ КОГО: компании с объемом целевой аудитории для обучения от 50 до 300 человек. ФОРМАТ: онлайн и офлайн. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: от 18 тренинг-дней. АКТИВНОСТИ:
Проведение выбранных программ обучения.
Первичная и регулярная оценка знаний персонала.
Координация работы тренеров.
Развернутая отчетность по уровню развития необходимых компетенций сотрудников.
Персональный менеджер проекта.
Адаптация обучающих материалов.
Персональный тренер.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Создание индивидуальных учебных программ.
Консалтинг клиентского сервиса.
Открытые программы и курсы BTG.
Запросить стоимость
ПАКЕТ «КОРПОРАТИВНЫЙ»
В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ:
увеличиваем эффективность системы обучения компании;
более низкая стоимость обучения в сравнении с внутренним тренинг-центром;
снижаем временные затраты клиента на операционную деятельность, связанную с обучением.
ДЛЯ КОГО: компании с объемом целевой аудитории для обучения от 300 человек. ФОРМАТ: онлайн и офлайн. АКТИВНОСТИ:
Проведение выбранных программ обучения.
Первичная и регулярная оценка знаний персонала.
Координация работы тренеров.
Развернутая отчетность по уровню развития необходимых компетенций сотрудников.
Персональный менеджер проекта.
Разработка обучающих материалов под требования клиента.
Подбор тренеров с необходимыми компетенциями.
T&D-менеджмент команды тренеров.
Наличие бэк-офиса для сопровождения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Создание и проведение специализированных учебных мероприятий и фасилитационных сессий.