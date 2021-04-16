от 35%

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Мы создаем, сопровождаем, развиваем отделы обучения под запросы бизнеса клиента.Модель аутсорсинга позволит оптимизировать затраты на обучение персонала и повысить эффективность системы за счет экспертизы команды BTG с экономией времени и бюджета